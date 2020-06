Chiara Ferragni in lacrime dopo una sorpresa organizzata da suo marito Fedez. I Ferragnez stanno trascorrendo qualche giorno di relax al mare a Forte dei Marmi.Durante la cena, il personale dell’hotel in cui soggiornano ha annunciato che ci sarebbe stata una sorpresa in camera per l’influencer. Il rapper a quel punto ha fatto credere alla sua compagna di essere l’ideatore e l’autore del gesto romantico.

Arrivati nella loro stanza, Chiara Ferragni ha trovato una radio, l’ha accesa e subito è partito il brano Buonanotte Fiorellino, grande successo di Francesco De Gregori. Lei si è così commossa fino a sciogliersi in lacrime, pensando fosse tutto quanto opera del marito. Fedez ha ripreso il tutto con il suo cellulare, postando il video delle Storie del su profilo Instagram.

Solo il giorno dopo il rapper ha spiegato cosa era realmente successo, e così la sorpresa si è di fatto trasformata in uno scherzo. Dal canto suo, la Ferragni ha affermato di non aver mai creduto che dietro quella sorpresa ci fosse realmente Fedez.

