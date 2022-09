“La normalità non è il nonno che dorme sulla poltrona, anche perché ci sono nonni che giocano tutto il giorno a briscola, ma che esistano bambini con due mamme. Tutte queste polemiche sono una mancanza di libertà: sono queste le cose che piano piano ci tolgono la libertà”. Si esprime così Luciana Littizzetto sul caso di questi giorni, vale a dire la puntata del cartone animato Peppa Pig, nella quale il personaggio di un’amica della protagonista, Penny Polar Bear, ha due mamme. Un tema che ha acceso il dibattito politico, con Fratelli d’Italia che ha chiesto alla Rai di non mandare in onda il suddetto episodio.

“Ma non è una roba che ti fa rabbrividire? Nella famiglia di Peppa Pig la mamma fa la casalinga, prepara le frittelle e legge i giornali di giardinaggio. Il nonno dorme sempre sulla poltrona. E la nonna colleziona cappellini. Improvvisamente viene fuori in questa puntata delle due mamme: si scatena l’inferno. Quando la quotidianità, la normalità sono magari due mamme”, ha detto la comica intervenendo al Festival della Comunicazione di Camogli. Littizzetto ha preferito non parlare direttamente di politica, ma ha lanciato una stoccata sul ritorno di Che tempo che fa, la trasmissione di Rai 3 condotta da Fabio Fazio di cui è ospite fissa: “Benedico il Signore di non essere in onda, noi riprendiamo il 9 ottobre, chiedetevi perché”.