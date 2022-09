Fratelli d’Italia contro l’episodio Lgbt di Peppa Pig: “Inaccettabili due mamme, la Rai non lo trasmetta”

“inaccettabile”. Così Fratelli d’Italia ha definito la scelta degli autori di Peppa Pig di inserire nel popolare cartone animato un personaggio che ha due madri.

“Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli”, ha detto Federico Mollicone, responsabile cultura del partito guidato da Giorgia Meloni, rinnovando la sfida a quella che viene definita la “dottrina gender”.

Il riferimento è all’arrivo nella serie britannica di una coppia dello stesso sesso, per la prima volta da quando ha debuttato nel 2004. Si tratta dei genitori di Penny, un’orsa polare amica di Peppa che vive con due madri. “Vivo con la mia mamma e la mia altra mamma”, dice Penny in un episodio chiamato “Famiglie”, andato in onda martedì scorso nel Regno Unito. “Una mamma è un medico e una mamma cucina gli spaghetti. Io adoro gli spaghetti”, continua Penny, dopo aver fatto un disegno della sua famiglia in cui tutti si tengono per mano. Nella scena successiva, i tre vengono mostrati a tavola, davanti ai piatti di pasta.

Non è la prima volta che la famiglia appare nella serie, anche se il rapporto che legava Penny alle due orse polari non era stato chiarito finora. In un episodio dell’anno scorso, accompagnavano la figlia a una festa, salutandola prima di varcare la soglia.

La popolare trasmissione per bambini è stata criticata a più riprese negli scorsi anni per non aver incluso famiglie diverse da quella tradizionale. Nel 2019 è stata lanciata una petizione, che finora ha raccolto 24mila firme, per chiedere di includere una famiglia dello stesso sesso.

Di diverso avviso Fratelli d’Italia, che ha invocato l’intervento della Rai, chiedendo alla tv pubblica “di non trasmettere l’episodio in questione su nessun canale o piattaforma web”. “Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l’indottrinamento gender”, ha detto Mollicone.

“A questo punto, suggerisco a Meloni di eliminare Qui Quo Qua, i tre nipotini che crescono con Paperino. Oppure Masha, che cresce addirittura con Orso”, ha risposto Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, che su Instagram ha accusato FdI di voler arrivare a “cancellare le famiglie arcobaleno in carne e ossa”. “Le famiglie arcobaleno esistono e nessun bambino sarà traumatizzato dalla scoperta della loro esistenza”.