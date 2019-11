Giorgio Tirabassi è fuori pericolo. L’attore tranquillizza i fan sui social: “Sto bene”

Giorgio Tirabassi è fuori pericolo. L’attore, 59 anni, colpito da infarto nella serata di ieri, venerdì primo novembre, è stato sottoposto a un intervento d’urgenza di angioplastica con stent, per risolvere il problema dell’occlusione di una coronaria. Le sue condizioni di salute sono stazionarie, la prognosi resta riservata.

“Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti. Sto bene e in buone mani”, ha scritto lo stesso Tirabassi sulla sua pagina Facebook. Sui social tanti i messaggi d’affetto per l’attore, noto per aver interpretato diversi film sia per il cinema sia per la tv.

Tirabassi è ricoverato nell’ospedale di Avezzano, in provincia de L’Aquila. L’attore è stato colto da un malore al cuore durante la presentazione del suo primo film da regista, Il grande salto, nella zona di Civitella Alfedena, borgo aquilano di 280 abitanti situato a 1.100 metri di altitudine, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Dopo un primo intervento del personale medico locale, Tirabassi è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Avezzano per essere operato d’urgenza. L’attore è sotto lo stretto controllo dei medici.

