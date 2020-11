Un gesto non da poco. George Clooney ha regalato 14 milioni di dollari ai suoi 14 amici più cari, un milione ciascuno. Una voce che circola da tempo, e che ora è stata confermata ufficialmente dallo stesso attore. Un esempio di grande generosità e riconoscenza che risale al 2013, quando all’epoca Clooney non aveva ancora conosciuto Amal Alamuddin e non era ancora diventato padre.

Poco dopo il vip hollywoodiano ha incontrato la sua futura moglie, con la quale si è sposato nel 2014. “Praticamente ho pensato: se vengo investito da un bus, tutti loro sono nel mio testamento. Quindi perché aspettare di essere investiti da un bus?” ha raccontato Clooney a GQ, che ha deciso così di fare una sorpresa, sicuramente gradita, ai suoi amici più cari.

“Tutti questi ragazzi, nel corso di 35 anni, mi hanno aiutato in un modo o nell’altro. Ho dormito sui loro divani quando ero al verde. Mi hanno prestato soldi quando ero al verde e aiutato quando ne avevo bisogno. Senza di loro non avrei avuto tutto questo”, ha aggiunto. A raccontare per primo questo curioso aneddoto era stato Rande Gerber in un’intervista alla MSNBC. Secondo il marito di Cindy Crawford, l’attore premio Oscar nel corso di una cena con i suoi amici aveva fatto trovare una valigetta con un milione di dollari in contanti per ognuno di loro.

