Flavio Briatore apre una pizzeria a Via Veneto e annuncia: “Rilancerò Roma”

Flavio Briatore annuncia l’apertura del suo nuovo ristorante “Crazy Pizza” in via Veneto e promette di rilanciare Roma. In un’intervista a Repubblica, l’imprenditore ha illustrato il suo progetto per far tornare la storica via del centro di Roma al suo antico splendore. Un progetto che in futuro comprenderà anche il Twiga, la discoteca di Porto Cervo trasferita sulla terrazza dell’Hotel Bernini, il Nobu – ristorante fusion di Robert de Niro – e cinque o sei grandi hotel, tra cui il Four Season.

La prima fase riguarderà appunto l’apertura di Crazy Pizza a gennaio con “un servizio elegante e cibo chic” e che non sarà solo una pizzeria, ma “un brand, un posto elegante”, assicura l’imprenditore. Briatore vuole “far tornare la Dolce Vita a Roma” e per questo ha chiesto al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di ripulire via Veneto, che secondo il manager “deve tornare pulita come negli anni ’50”. “Serve liberarla dall’immondizia”, dice. E definisce la sua idea “potente, senza pari nel nostro Paese”. Ma sicuramente non alla portata di tutti: le premesse fanno intuire che i prezzi saranno appannaggio di pochi.

Briatore, che mesi fa aveva dichiarato di non voler più investire in Italia, ha anche annunciato che per l’occasione organizzerà un Open Day per la ricerca del personale, ragazzi tra i 22 e i 35 anni, per un totale di 40 persone “con una paga media di duemila euro al mese”. Intanto il brand Crazy Piazza arriverà anche a Milano.