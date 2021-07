riatore contro Draghi: “Feste e balli in piazza, mentre le discoteche aspettano ancora di riaprire”

Riapertura discoteche, Briatore contro il governo: “Feste in piazza senza regole”

Flavio Briatore si scaglia contro il governo per la mancata riapertura delle discoteche sottolineando come, nel frattempo, siano permesse feste e assembramenti in piazza, così come accaduto a Roma in occasione della partita dell’Italia agli Europei.

Il patron del Billionaire, infatti, sul suo profilo Instagram ha postato un video in cui si vedono numerosi tifosi azzurri mentre ballano in piazza del Popolo a Roma per festeggiare la vittoria dell’Italia contro il Belgio nei quarti di finale degli Europei di calcio.

“Mentre l’intero settore delle discoteche aspetta risposte dal governo che tardano ad arrivare, si organizzano feste in piazza senza alcun rispetto delle normative previste” ha scritto Briatore.

Allo stato attuale, infatti, discoteche e locali notturni rimangono chiuse in attesa di un via libera da parte del governo che, fino ad ora, non è mai arrivato.

Nell’estate 2020 lo stesso Briatore era stato al centro di numerose polemiche per non aver fatto rispettare le norme anti-Covid all’interno del suo locale, il Billionaire di Porto Cervo, dove era scoppiato un focolaio di Covid con oltre 50 persone, tra staff e ospiti, risultato positivo al virus.

La vicenda è stata al centro di un’indagine che si è conclusa di recente con il procuratore Gregorio Capasso che ha formulato l’accusa di epidemia colposa.