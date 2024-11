Fedez torna con un nuovo podcast e lancia una frecciata a Marco Travaglio

Fedez sta per tornare alla conduzione di un nuovo podcast insieme a Mr. Marra che lo aveva già affiancato a Muschio Selvaggio dopo la separazione da Luis Sal.

Dopo un periodo di silenzio social e la “fuga” a New York, il rapper è tornato a mostrarsi sui social postando una serie di stories sul suo profilo Instagram in cui si mostra al fianco di Mr. Marra in quello che dovrebbe essere il nuovo studio del podcast.

Il titolo al momento è top secret così come c’è il massimo riserbo sui contenuti che verranno affrontati dai due. Anche se è lecito pensare che la coppia riparta dalla linea che aveva assunto Muschio Selvaggio nell’ultimo periodo in cui era gestito per l’appunto da Fedez e Mr. Marra.

Il rapper, comunque, ha anche lanciato una frecciata nei confronti di Marco Travaglio pubblicando una foto del giornalista e scrivendo: “Non mi piace fare i processi agli assenti”.

Il riferimento è alle parole utilizzate dallo stesso Travaglio per difendere Selvaggia Lucarelli nel corso di Muschio Selvaggio e durante il quale il giornalista attaccò Chiara Ferragni: “Selvaggia Lucarelli è la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi”.