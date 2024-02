Travaglio contro Fedez: “Attacchi Selvaggia Lucarelli solo perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi”

Durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, Fedez e Marco Travaglio sono stati protagonisti di un acceso botta e risposta su Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli.

Il direttore del Fatto Quotidiano era ospite del podcast del rapper insieme al giornalista Daniele Capezzone e ha preso le difese di Lucarelli, giornalista del Fatto, accusata da Fedez di non dire sempre la verità.

Il battibecco è iniziato quando si stava parlando della triste vicenda di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi che si è uccisa dopo il clamore mediatico suscitato dal caso della recensione omofoba ricevuta dal suo locale.

Come noto, Selvaggia Lucarelli e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli erano stati accusati da più parti di essere responsabili di quella morte poiché avevano avanzato delle perplessità sulla ricostruzione fornita da Pedretti. Ma per Travaglio, la collega ha fatto semplicemente il suo mestiere.

Travaglio a Fedez: "Selvaggia Lucarelli è la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi". pic.twitter.com/IyShjlo3b4 — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) February 19, 2024

“Ha fatto quello che tutti i giornali che hanno preso per buona la notizia non hanno fatto”, osserva il direttore durante Muschio Selvaggio. “Certo che ha fatto il suo lavoro, sono i giornali che non hanno fatto il loro. Trovo semplicemente ridicolo che con tutti i problemi che ci sono nella stampa italiana, per quelli che mentono tutti i giorni, ve la prendiate con una che dice sempre la verità. Questa è la cosa ridicola”.

A quel punto Fedez lo interrompe, e sorridendo chiosa: “Noi non pensiamo che dica sempre la verità”. E Travaglio: “Da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità, visto che continui a chiamarla ‘falsa giornalista’ ma non mi risulta che tu sia giornalista?”.

“Io infatti non faccio il giornalista”, gli replica Fedez. “E quindi – riattacca Travaglio – che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che vale molto più di tanti iscritti all’Albo dei Giornalisti?”.

“In che modo io avrei dato lezioni di giornalismo alla Lucarelli?”, domanda il rapper. Ed è qui che arriva la stilettata del direttore del Fatto: “Ammazza, è mezzora che lo fai. È la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi. Questa è la verità!”.

Per la cronaca, Selvaggia Lucarelli è stata la prima giornalista a sollevare il caso della presunta falsa beneficenza realizzata da Chiara Ferragni (moglie di Fedez) su alcuni prodotti griffati col suo marchio. Dopo gli articoli apparsi sulla stampa, la vicenda si è trasformata prima in una multa dell’Antitrust a Ferragni e poi un’inchiesta della Procura di Milano – tuttora in corso – che vede l’influencer indagata per truffa.

Alla frecciata di Travaglio, Fedez ha risposto spiegando che Muschio Selvaggio ha avuto come ospite il ragazzo di Parma che era stato aggredito da uno squalo in Australia e che aveva accusato Selvaggia Lucarelli di averlo messo alla gogna.

“Non riesca a uscirne, è più forte di lui”, commenta ridendo Travaglio riferendosi al rapper. Dopodiché la discussione si allarga e il tono della conversazione lentamente si placa.