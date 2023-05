Chi è Mr. Marra, il co-conduttore che ha affiancato Fedez nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio

Chi è Mr. Marra, il co-conduttore che ha affiancato Fedez a Muschio Selvaggio

Chi è Mr. Marra, il co-conduttore apparso al fianco di Fedez nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio? Nel podcast presentato dal cantante, infatti, nell’ultimo appuntamento, che vedeva ospiti Alex Schwazer e Sandro Donati, è apparso Mr. Marra, alias Davide Marra, content creator e autore a sua volta di un podcast, Cerbero Podcast.

“Vi presento il co-conduttore di questa puntata, che è Mr. Marra – ha dichiarato Fedez all’inizio di Muschio Selvaggio – Molti di voi lo conosceranno per il Cerbero Podcast, è qui perché ci siamo sentiti in questo periodo in cui ho condotto il podcast da solo. Ci siamo scambiati consigli e varie cose, e abbiamo deciso di sperimentare questa puntata. Magari ce ne saranno anche altre, poi vedremo. Comunque ha delle nozioni come preparatore atletico, oltre che ad essere un bravo podcaster, quindi abbiamo deciso di preparare questa puntata insieme”.

Non è chiaro, quindi, se Mr. Marra sarà il co-conduttore fisso del podcast di Fedez o se si sia trattata di una sporadica apparizione: quel che è certo è che Luis Sal, che fino a poche settimane fa era il co-conduttore ufficiale di Muschio Selvaggio, è ormai sparito dalla circolazione nonostante Fedez abbia negato di aver avuto attriti con lo youtuber.

Biografia

Nome d’arte di Davide Marra, Mr. Marra è nato a Roma il 18 ottobre 1991. Conosciuto anche con l’alias di Mr. Casanova, Mr. Marra è un content creator nonché cantautore.

Nelle vesti di cantante ha pubblicato due singoli, C’è dolore, uscito nel 2020, e Blue Valentine, che nel 2022 ha raggiunto oltre 100 mila stream su Spotify.

La sua attività su Youtube inizia nel 2017 quando inizia a pubblicare video e recensioni su film, attori e registi, attività che ricopre tuttora.

Nel 2018 crea su Twitch il canale Cerbero Podcast, in onda tutti i giorni, ritenuto da molti addirittura come “il miglior podcast in Italia”.

L’anno successivo ha destato scalpore la sua decisione di aprire un canale pornografico sulla nota piattaforma per adulti PornHub.

Vita privata

Mr. Marra ha anche un profilo Instagram, che vanta oltre 140mila follower. Fidanzato con l’influencer e modella Alex Mucci, salita alla ribalta della cronaca per aver posato seminuda insieme a un’altra ragazza, Eva Menta, davanti alla Venere di Botticelli agli Uffizi di Firenze, la coppia ha una figlia, Asia, nata nel 2021.

Nel corso di un’intervista ha rivelato che l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi è stata la sua babysitter e che suo padre la definì “una gnocca”.