A Muschio Selvaggio spunta un nuovo co-conduttore accanto a Fedez

La presunta lite tra Fedez e Luis Sal continua a tenere banco soprattutto dopo che, nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast presentato dal rapper e, fino a qualche settimana fa, anche dallo youtuber è spuntato un nuovo co-conduttore, ovvero Mr.Marra.

Insieme ad Alex Schwazer e Sandro Donati, ospiti dell’ultima puntata, infatti, è apparso anche Mr. Marra, alias Davide Marra, content creator e autore a sua volta di un podcast.

“Vi presento il co-conduttore di questa puntata, che è Mr. Marra – ha dichiarato Fedez – Molti di voi lo conosceranno per il Cerbero Podcast, è qui perché ci siamo sentiti in questo periodo in cui ho condotto il podcast da solo. Ci siamo scambiati consigli e varie cose, e abbiamo deciso di sperimentare questa puntata. Magari ce ne saranno anche altre, poi vedremo. Comunque ha delle nozioni come preparatore atletico, oltre che ad essere un bravo podcaster, quindi abbiamo deciso di preparare questa puntata insieme”.

Il rapper non ha menzionato Luis Sal che fino a poche settimane fa era il co-conduttore ufficiale di Muschio Selvaggio. A lanciare una ulteriore indiscrezione sulla vicenda ci ha pensato Dagospia che ha scritto: “Sembra che Luis Sal sia stato silurato da Muschio Selvaggio definitivamente. Dopo mesi di assenza, al fianco di Fedez è apparso un nuovo co – conduttore: Mr. Marra. Chiara Ferragni proprio non voleva più Luis Sal e Fedez ha obbedito. Solo che il ricambio non é iniziato bene”.

Interpellato sull’argomento da Striscia La Notizia lo scorso aprile, Fedez aveva smentito di aver litigato con Luis Sal: “In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta a parlare con altre persone”.

La versione fornita dal cantante, però, non aveva convinto appieno i follower, che ancora oggi continuano a chiedere che fine abbia fatto lo youtuber.