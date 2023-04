Fedez conduce (ancora) da solo Muschio Selvaggio: che fine ha fatto Luis Sal?

Perché Fedez conduce da solo Muschio Selvaggio? Che fine ha fatto Luis Sal? I tanti fan del cantante e dello youtuber da qualche settimana se lo stanno chiedendo vedendo Fedez condurre da solo le ultime puntate del loro podcast. Il marito di Chiara Ferragni ha infatti intervistato da solo prima Cecilia Strada e poi Rovazzi, con cui si è ritrovato dopo un periodo di distacco. E probabilmente anche la prossima puntata in uscita nei prossimi giorni, secondo alcune anticipazioni, vedrà il rapper da solo in studio con il suo prossimo ospite.

Ma che fine ha fatto Luis Sal? Non è noto cosa stia succedendo. Se i due hanno litigato o meno. Se Luis è preso da altri impegni lavorativi o chissà cosa. Quel che desta sospetto è soprattutto che Sal non aveva mai lasciato la sua postazione. Per il momento lo youtuber è sparito. Nessuna traccia sui suoi social e non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla sua assenza. Ma neanche Fedez ha fatto chiarezza in merito. Tuttavia i fan sono decisamente preoccupati, ma soprattutto curiosi anche perché la sigla del podcast è rimasta quella di sempre con quindi la presenza di Luis, del fratello e di Fedez…

In molti sospettano che i due abbiano litigato pesantemente facendo scricchiolare la loro amicizia. E c’è anche chi fa notare che Luis Sal non abbia fatto gli auguri di compleanno ai figli di Fedez, a cui è sempre stato molto legato. Ma ripetiamo: si tratta solo di ipotesi. Per avere una risposta bisognerà aspettare i diretti interessati. E chissà, magari arriverà già nella prossima puntata del loro podcast. O forse no.