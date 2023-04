Fedez e Luis Sal, la versione del cantante non convince: “Sei un bugiardo, non ci credi manco tu alle stro**ate che dici”

Fedez e Luis Sal, la versione del cantante non convince: “Sei un bugiardo”

La versione fornita da Fedez sull’assenza di Luis Sal dal podcast Muschio Selvaggio non convince il web: ad attaccare il rapper, facendo intendere che tra i due le cose siano andate diversamente da come raccontate, è Alessandro Rosica, esperto di gossip noto come Investigatore Social.

Intercettato da Striscia La Notizia, infatti, Fedez aveva smentito di aver litigato con Luis Sal, il quale da diverse settimane non è più al fianco del rapper nel podcast condotto dai due, Muschio Selvaggio.

“In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta a parlare con altre persone” aveva dichiarato Fedez a Valerio Staffelli.

Sul suo profilo Instagram, però, Alessandro Rosica ha attaccato il rapper scrivendo tra le stories del suo profilo Instagram: “Fedez non ti facevo così bugiardo riguardo l’esclusione di Luis Sal”.

“Ma che ca**o significa?” ha poi dichiarato l’Investigatore Social riguardo alle dichiarazioni di Fedez: “Lo capisci che non siamo tutti tuoi follower che puoi rigirarci come vuoi?”.

Poi, riproponendo il video di Striscia La Notizia, Rosica ha aggiunto: “Dico solo una cosa, povera Chiara”.

“Non ci credi manco tu alle stro**ate che dici. Litighi con tutti, vuoi vedere che il problema sei tu e non gli altri? Vabbè questo mi era già chiaro ormai. Questo ragazzo scende a picco sempre di più”.