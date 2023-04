Fedez rompe il silenzio su Luis Sal: “Non è vero che abbiamo litigato”

Intercettato da Striscia La Notizia nella puntata in onda nella serata di lunedì 17 aprile 2023, Fedez ha parlato per la prima volta della presunta lite con Luis Sal.

Lo youtuber, infatti, da diverse settimane non è più al fianco del rapper nel podcast condotto dai due, Muschio Selvaggio.

Un’assenza che aveva fatto rumore e che nessuno dei due protagonisti aveva mai motivato in alcun modo, motivo per cui si erano rincorse le voci più disparate tra cui quella della possibile lite tra i due per l’appunto.

A rompere il silenzio ci ha pensato Fedez che, proprio a proposito di Luis Sal, ai microfoni di Striscia La Notizia ha affermato: “In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta a parlare con altre persone”.

Il rapper, dunque, ha smentito che i due abbiano litigato anche se non ha chiarito quando e soprattutto se lo youtuber tornerà al suo fianco nella conduzione del podcast.

Raggiunto da Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro, il cantante ha anche parlato della sua vacanza a Dubai, definita qualche tempo una “Disneyland degli orrori”, affermando: “Ho molto da farmi perdonare. Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù”.