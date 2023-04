Fedez a Striscia La Notizia: “La vacanza a Dubai? La coerenza non è una mia virtù”

Fedez a Striscia La Notizia: “La coerenza non è una mia virtù”

Raggiunto da Striscia La Notizia per la consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli, Fedez è tornato a parlare della sua discussa vacanza a Dubai.

Il rapper, infatti, è appena rientrato a Milano dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza a Dubai insieme alla moglie Chiara Ferragni e ai figli Leone e Vittoria.

Una villeggiatura che aveva provocato diverse polemiche a causa di alcune dichiarazioni che Fedez aveva fatto in passato proprio su Dubai, definita nel corso del suo podcast Muschio Selvaggio, una “Disneyland degli orrori”, motivo per cui il cantante aveva affermato che non ci sarebbe mai più andato.

“Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita ‘una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto’? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?” ha chiesto Valerio Staffelli a Fedez mentre gli consegnava il Tapiro d’Oro nella puntata in onda nella serata di lunedì 17 aprile.

“Ho molto da farmi perdonare. Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù” ha replicato il cantante.

E sulle polemiche innescate sui social dai prezzi di alcuni dei piatti consumati dai Ferragnez durante le loro vacanze, Fedez ha risposto: “Uno può spendere i propri soldi come vuole”.