Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a Dubai, il menù del pranzo è da capogiro

In vacanza a Dubai con i figli Leone e Vittoria, Chiara Ferragni e Fedez non smettono di far parlare di loro: questa volta i Ferragnez sono finiti nel mirino del social per via dei prezzi del menù del resort dove soggiornano, il lussuoso Bulgari Hotel & Residences.

Nel corso di una stories pubblicata sul profilo Instagram dell’influencer, infatti, si sono intravisti i prezzi del menù del resort, che non sono propriamente alla portata di tutti.

I più attenti, infatti, sono riusciti a decifrare il costo di alcune delle portate. Tra i piatti dell’antipasto, ad esempio, c’è un crudo di gamberi e di scampi a 180 euro, mentre un carpaccio di branzino con salsa al limone costa 135 euro.

Un’insalata con anguria e feta costa 90 euro, mentre per gustare un’insalata mediterranea bisogna sborsare la bellezza di 96 euro.

Intanto non si placano le polemiche per la destinazione scelta da Fedez e Chiara Ferragni. Molti follower, infatti, hanno rinfacciato al rapper di aver dichiarato di recente, nel corso di una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, che non sarebbe mai più andato a Dubai definendola una “Disneyland degli orrori”.