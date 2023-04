“Pace armata e a distanza”: ecco perché Fedez e Chiara Ferragni non avrebbero superato la loro crisi

Ecco perché Fedez e Chiara Ferragni non avrebbero superato la loro crisi

Crisi tutt’altro che superata per Fedez e Chiara Ferragni: lo sostiene il settimanale Oggi, secondo cui i due più che altro avrebbero raggiunto una sorta di tregua armata per mettere a tacere momentaneamente le indiscrezioni alcune delle quali li volevano addirittura a un passo dalla separazione.

“Lei tra amici ed elefanti. Lui tra pappe e pannolini” si legge sul magazine, secondo cui la situazione tra i due sarebbe quella di una “pace armata e a distanza”.

A sostegno di questa tesi, secondo la rivista, vi sarebbero alcuni indizi. I due, infatti, dopo Sanremo 2023 sarebbero stati poche volte insieme a parte eventi per così dire ufficiali come compleanni o gite organizzate.

Gossip / “Quando ti senti super cool, ma poi…”: Chiara Ferragni in bikini sui social, ma un dettaglio rovina tutto Spettacoli / I Maneskin ballano alla sfilata, Chiara Ferragni sembra infastidita: “Guardate la sua faccia” | VIDEO

Lei, subito dopo la kermesse musicale, prima è stata impegnata nella Fashion Week di Milano, poi è partita per due viaggi, prima in Marocco e poi alla volta del Sudadrica. Lui, al contrario, è rimasto a Milano insieme ai figli Leone e Vittoria.

Quello che insospettisce di più, però, è che, sempre secondo quanto sostiene Oggi, “ancora non si sa quando riprenderanno le riprese della seconda stagione della serie per Amazon The Ferragnez, bruscamente interrotte dopo i problemi di salute di Fedez”.