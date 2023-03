“Quando ti senti super cool, ma poi…”: Chiara Ferragni in bikini sui social, ma un dettaglio rovina tutto

Chiara Ferragni in bikini sui social: un dettaglio rovina il video

In vacanza in Sudafrica con un gruppo di amici e senza il marito Fedez, Chiara Ferragni ha postato sui suoi social un video che la ritrae in bikini, ma un dettaglio ha finito per rovinare tutto.

L’influencer, infatti, ha postato il filmato sul suo profilo Instagram per mostrare uno dei costumi della nuova collezione del suo brand.

L’imprenditrice digitale, però, inizialmente non si è accorta che dal bikini spuntava fuori l’etichetta. Quando Chiara Ferragni si è accorta dell’imprevisto ha sorriso, bloccando poi il video.

Gossip / Chiara Ferragni in vacanza in Sudafrica, l’influencer di nuovo nel mirino degli hater: “La classe non si compra”

“Quando ti senti super cool e poi ti accorgi dell’etichetta che spunta dal costume” ha scritto poi l’influencer nella didascalia del filmato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Se il video è stato apprezzato da molti utenti, però, sono stati anche numerosi coloro che non hanno perso occasione per criticare Chiara Ferragni, come spesso le avviene sui social.

“Sempre più ridicola” ha scritto un utente sui social, mentre un’altra follower ha commentato: “Sei troppo magra”. E ancora: “L’unica cosa che spunta per il resto il nulla” si legge tra i commenti oppure “Pensati più grassa”. L’imprenditrice digitale, come di consueto, non ha risposto alle critiche degli haters.