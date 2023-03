Chiara Ferragni in vacanza in Sudafrica attaccata dagli hater sui social

Chiara Ferragni è da qualche giorno in Sudafrica dove sta trascorrendo una vacanza con un gruppo di amici: l’influencer, come di consueto, sta documentando tutto sui suoi profili social finendo immancabilmente nel mirino degli hater, che non perdono occasione per criticarla.

A scatenare i follower, questa volta, è stata una foto che l’imprenditrice digitale ha postato sul suo profilo Instagram e che la vede con una magliettina trasparente che lascia intravedere i seni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

TV / Sanremo 2024, Amadeus vuole Chiara Ferragni come co-conduttrice fissa Gossip / Chiara Ferragni vola in Sudafrica, ma l’inizio del viaggio è da incubo: “Per 3 giorni starò così” Gossip / Leone mette in imbarazzo Chiara Ferragni: “Lo fa anche la mamma” | VIDEO

A far discutere gli utenti, però, non è stato solamente l’outfit indossato da Chiara Ferragni, ma anche l’eccessiva magrezza dell’influencer.

“Il cattivo gusto di vestirsi maculata in quel contesto, la classe non si compra” si legge tra i commenti. E ancora: “Era da tanto che non mostrava le te**e”.

“Mangia un po’ di più, sei troppo magra” ha scritto qualcun altro, mentre c’è anche chi ipotizza che la Ferragni possa essersi “photoshoppata” l’addome.

Un altro utente ha sottolineato che “nemmeno le iene ti mangerebbero sei solo ossa”, mentre c’è anche chi, come accade spesso, accusa Chiara Ferragni di essere un “pessimo esempio per le ragazze”.