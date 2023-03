Chiara Ferragni vola in Sudafrica, ma l’inizio del viaggio è da incubo: “Per 3 giorni starò così”

Chiara Ferragni in Sudafrica, il viaggio è da incubo: perse le valigie

Chiara Ferragni è partita alla volta dell’Africa. Nel dettaglio, l’influencer sarà ospite del resort di lusso Mhondoro Safari Lodge & Villacerto, in Sudafrica.

Ma il soggiorno è partito con il piede sbagliato. Le valigie di Chiara Ferragni e dei suoi collaboratori sono state infatti smarrite. L’influencer ha chiaramente raccontato tutto sui social, taggando la compagnia aerea Lufthansa, che però al momento non ha risposto.

“Ragazzi siamo arrivati in Africa. Purtroppo i nostri bagagli non sono arrivati, per favore Lufthansa mandatele qui presto” ha scritto l’influencer sul suo profilo Instagram, mentre Chiara Biasi, collega e compagna di viaggio della Ferragni, ha commentato sconsolata: “Per almeno 3 giorni starò vestita così”.

Per Chiara Ferragni sarebbe un danno enorme, dal momento che quasi sicuramente si trova lì per lavoro. Durante la vacanza in Marocco, infatti, ha condiviso numerosi post e storie pubblicizzando la nuova linea estiva della Benetton.

Come ha raccontato la stessa Ferragni questo viaggio era in programma per il 2020, poi il Covid aveva bloccato tutto. Tre anni dopo, i problemi non sembrano abbandonarla.