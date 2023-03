Chiara Ferragni mostra il lato b, ricoperta di insulti sui social: “Ipocrita, sei finta dentro e fuori”

Chiara Ferragni mostra il lato b, ricoperta di insulti sui social: “Ipocrita”

In vacanza in Marocco con amici e colleghi, ma senza Fedez, Chiara Ferragni è stata attaccata sui social per via di una foto in costume in cui mostra il suo lato b.

“Primo bagno della stagione” ha scritto l’influencer sul suo profilo Instagram postando una foto che la ritrae mentre fa il suo ingresso nella piscina dell’hotel dove soggiorna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

A far infuriare i social, però, è stato proprio il lato b dell’imprenditrice digitale, secondo i follower appositamente photoshoppato per mettere in risalto forme “in realtà inesistenti”.

“Pensati… photoshoppata” ha scritto qualcuno tra i commenti in riferimento alla stola indossata da Chiara Ferragni durante l’ultimo Festival di Sanremo.

E ancora: “Ha fatto un’ora di pippone a Sanremo, sul sentirsi libera, di piacersi e accettarsi per come si è, poi invece di fare squat e palestra pubblica una foto dove fa vedere un c**o modificato creando un sedere che non le appartiene”.

“Ma allora ti accetti o no per come sei…perche questo sedere non sei tu! Ipocrita!” scrive qualcun altro. “Ma pensi veramente, Chiaretta, che il mondo è pieno di stupidi creduloni e che non lo si vede che hai abbondato col photoshop?” è un altro dei tanti commenti apparsi sotto l’istantanea di Chiara Ferragni.