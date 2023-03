La clamorosa rivelazione di Corona sui Ferragnez: “Lei vuole divorziare, lui distrutto psicologicamente”

Secondo Fabrizio Corona Chiara Ferragni vuole divorziare da Fedez

Fabrizio Corona sgancia la bomba: secondo l’ex paparazzo, infatti, Chiara Ferragni sarebbe sempre più intenzionata a chiedere il divorzio da Fedez, mentre lui sarebbe distrutto psicologicamente.

Corona ha lanciato la clamorosa indiscrezione sul suo canale Telegram in cui ha scritto: “Fedez sta male psicologicamente. Oggi (ieri ndr) il rapper non si è presentato negli studi di Amazon per la presentazione della terza stagione di Lol“.

“Dopo la bufera post Sanremo – scrive ancora Corona – le acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”.

“Oggi (ieri ndr )Fedez a causa delle sue condizioni psicologiche non è riuscito ad essere presente in studio, lasciando a Frank Matano l’onore e gli oneri della presentazione”.

L’ex paparazzo, poi, continua: “La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto”.

“Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi” conclude Fabrizio Corona.