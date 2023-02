Dopo la foto a cena con la moglie Chiara Ferragni, Fedez è tornato anche su Instagram. Un ritorno che però ha allarmato diversi fan e non solo del rapper. Nel video postato nelle storie del famoso social Fedez ha voluto rispondere alle accuse che gli sono arrivate in merito a una sua opera di beneficenza. Fin qui nulla di strano: si è difeso. Ma quello che allarma i fan è altro. Fedez si è presentato in video con un’insolita balbuzie che ha lasciato i follower increduli. “Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo”. E aggiunge: “Ci metto un po’ di tempo per formulare una frase”.

Cosa sta succedendo? Perché Fedez balbetta? Cosa ha? Già due giorni fa durate una diretta su YouTube per presentare un nuovo podcast sull’educazione finanziaria – Wolf, Storie che contano – è apparso stanco, provato. Balbettava, in modo controllato e la voce quasi spariva. Mentre lanciava il suo nuovo podcast ‘Wolf’ si è scusato con il pubblico alla fine del video: “Spero di non balbettare come oggi perché mi è partita una balbuzie incredibile”.

In molti si interrogano: quale è il problema? Il diretto interessato, al momento, non ha voluto dire nulla. La speranza è che sia “solo” un qualcosa di temporaneo. I motivi legati alle balbuzie di solito sono: agitazione momentanea, stanchezza e stress. E c’è da dire che il Festival di Sanremo 2023 e il post Festival non sono stati di certo leggeri per il rapper.