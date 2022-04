Fedez rivela: “Fabrizio Corona mi odia, è ossessionato da me”. Belen Rodriguez risponde al rapper

“Fabrizio Corona mi odia”: Belen Rodriguez replica a Fedez

“Fabrizio Corona mi odia, è ossessionato da me”: lo confessa Fedez a Belen Rodriguez, ospite di Muschio Selvaggio, il podcast condotto dal rapper.

“Tu sai che il tuo ex mi odia? È ossessionato da me” ha dichiarato il cantante con la showgirl argentina che ha subito replicato: “Sei più tatuato di lui, è per questo che è invidioso”.

“E fatteli altri due tatuaggi, così non rompi più i co****ni!” ha risposto Fedez scherzando. “Ma no non ti odia, odia un po’ tutti, ma lui lo fa per mettersi in mostra” ha poi aggiunto Belen tornando seria.

“on è del tutto a posto, ma gli voglio bene nonostante i suoi difetti – ha quindi aggiunto la showgirl, attualmente al timone de Le Iene – Ce l’ha un po’ con tutti, gli piace rompere le palle per fare parlare di sé. È un modo per fare notizia. Una strategia che non ha mai abbandonato”.