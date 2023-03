Come sta Fedez? Il messaggio della madre: “L’invidia è il male del mondo”

Come sta Fedez? Se lo stanno chiedendo i tanti fan del cantante dopo i video, postati alcuni giorni fa, in cui il rapper è apparso piuttosto provato e balbuziente.

“Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo, ci metto un po’ di tempo per formulare una frase” aveva affermato Fedez in uno dei filmati postati sui suoi profili social.

Un video che aveva scioccato e al tempo stesso allarmato i fan di Fedez, che sui social hanno espresso tutta la loro preoccupazione per le condizioni di salute del rapper.

Dopo quel filmato, Fedez è nuovamente sparito dai social, ad eccezione della foto pubblicata da Chiara Ferragni, che ha sancito la ritrovata serenità della coppia.

A intervenire sull’argomento, seppur indirettamente, è stata anche Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez, che sul suo profilo Instagram ha scritto un post con un chiaro riferimento a quanto accaduto al figlio nei giorni scorsi: “L’ignoranza e l’invidia sono il male del mondo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatiana Brz (@tatiana_brz)

Annamaria Berrinzaghi, poi, in una stories in cui ha pubblicato il trailer della terza stagione di Lol, il programma in onda su Amazon Prime condotto proprio da Fedez, ha scritto: “Ridere, ridere e ridere”.

Un messaggio enigmatico che secondo molti era riferito proprio a Fedez e al momento di difficoltà che evidentemente sta attraversando.