Fedez riappare sui social di Chiara Ferragni: la foto mano nella mano dopo settimane di silenzio

Fedez riappare sui social di Chiara Ferragni: la foto mano nella mano

In un giorno particolarmente complicato per Fedez, Chiara Ferragni torna a postare una foto del marito sui suoi profili social dopo settimane di silenzio.

A sorpresa, infatti, nella serata di venerdì 24 febbraio 2023, l’influencer ha caricato tra le stories del suo profilo Instagram una foto che ritrae le mani dei due mentre si stringono.

Chiara Ferragni non ha scritto nulla, ma la foto vale più di mille parole: esprime la vicinanza, l’amore e l’affetto della donna nei confronti del marito e mette a tacere una volta per tutte le voci sulla presunta crisi dei Ferragnez, che sarebbe iniziata subito dopo il Festival di Sanremo 2023.

Anche la decisione del giorno in cui è stata pubblicata l’immagine non sembrerebbe casuale: nella giornata di venerdì 24 febbraio, infatti, Fedez aveva pubblicato una serie di video sui social in cui era apparso molto provato e soprattutto balbuziente.

“Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo, ci metto un po’ di tempo per formulare una frase” aveva dichiarato Fedez in un filmato pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram in cui ha replicato a Selvaggia Lucarelli dopo un articolo della giornalista sul modo di fare beneficenza del cantante attraverso delle uova di Pasqua con la sua immagine e una donazione a una fondazione che fa capo all’imprenditore Carlo De Benedetti.

Un video che aveva scioccato e al tempo stesso allarmato i fan di Fedez, che sui social avevano subito espresso tutta la loro preoccupazione per le condizioni di salute del rapper.

Non solo, diversi utenti avevano iniziato a mostrare tutto il loro disappunto per l’apparente “menefreghismo” della moglie Chiara Ferragni, che sui social continuava a postare foto dei figli, delle sue sorelle e dei suoi impegni professionali come se il marito non fosse mai esistito.

“Chiara Ferragni dovrebbe stargli vicino ora più che mai” aveva scritto qualcuno su Twitter. E ancora: “Chiara Ferragni beata a fare sfilate mentre Fedez sta da solo in mezzo a una crisi di nervi. Non ho parole”.

Accuse alle quali Chiara Ferragni ha deciso di rispondere in serata: lei è sempre al fianco del marito, soprattutto in un momento di difficoltà per lui.

Se poi tra i due c’è stata una veramente crisi saranno gli stessi Fedez e Chiara Ferragni a raccontarlo, magari, come ipotizzato da più di un osservatore, proprio nella seconda stagione dei The Ferragnez.