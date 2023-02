Selvaggia Lucarelli replica alle accuse di Fedez: “Il suo è un atteggiamento mafiosetto”

Selvaggia Lucarelli replica a Fedez: “Atteggiamento mafiosetto”

Non si placa il botta e risposta social tra Fedez e Selvaggia Lucarelli iniziato dopo un articolo della giornalista sul modo di fare beneficenza del cantante attraverso delle uova di Pasqua con la sua immagine e una donazione a una fondazione che fa capo all’imprenditore Carlo De Benedetti.

Dopo una prima risposta di Fedez e la contro-replica di Selvaggia Lucarelli, il rapper ha successivamente postato tra le stories del suo profilo Instagram nuovi video nei quali si scaglia contro la reporter.

“Io alla veneranda età di 33 anni ho contribuito a costruire un’intera area di terapia intensiva durante il Covid, ho raccolto più di 5 milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo, oltre alla beneficenza che faccio io in privato” ha dichiarato Fedez nel filmato.

E ancora: “Ricordati che tu alla mia età l’unica cosa per cui sei diventata celebre è stata quella di aver contribuito del filmino hard di Belen, oltre ad altre schifezze. Ricordatelo, non sarò mai peggiore di te” ha concluso il rapper postando, poi, alcune immagini riguardanti la giornalista e la vicenda del video di Belen Rodriguez.

Accuse alle quali ha successivamente replicato Selvaggia Lucarelli sempre attraverso i social.

“La signora Lucarelli è una giornalista non l’ufficio stampa della fondazione Fedez – ha scritto la reporter – Nessuno deve essere messo in condizione di telefonare per scoprire che comprando un uovo non fa beneficenza come sembra”.

“Secondo Fedez – ha aggiunto Selvaggia Lucarelli – un’operazione di beneficenza prevede che se vuoi chiarimenti chiami le fondazioni o le aziende e chiedi”.

“Chiarire che la fondazione Fedez farà beneficenza non smentisce nulla di ciò che ho scritto. Non basta fare beneficenza per vantarsi di essere buoni, bisognerebbe fare della buona beneficenza, senza mescolarla a guadagni personali. Un vizietto che Fedez e famiglia non perdono mai”.

Poi, la risposta sulla vicenda del video hard di Belen Rodriguez: “Riguardo la vecchia storia del revenge porn, queste revenge stories tirate fuori da Fedez ogni volta che metto il naso nei suoi opachi affari, raccontano lui, non me”.

“Un atteggiamento mafiosetto – continua Selvaggia Lucarelli – per intimidire una giornalista che al contrario del 99% della stampa nazionale si occupa di lui senza sconti, come bisognerebbe fare sempre con tutti”.

“Io, come detto, resto sulla sostanza, non mi serve tirare fuori vecchie storie su Fedez o roba che ritengo possa imbarazzarlo, non sapendo più evidentemente che dire. Mi basta sapere che avevo ragione e ho fatto bene il mio lavoro”.

In una successiva stories, poi, Selvaggia Lucarelli ironizza: “Comunque rinnovate i dossier su di me, cominciano a essere un po’ datati”.