Chi è Nemo, il cantante della Svizzera vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024

Icona della comunità Lgbt, si definisce di identità non binaria. Stiamo parlando di Nemo, il giovane cantante che ha vinto l’Eurovision Song Contest 2024. Il suo nome è Nemo Mettler e ha 25 anni. Da sempre appassionato di musica, ha lascito la Svizzera, il cantone di Berna dove è nato, e si è trasferito a Berlino. Il suo brano, The Code, è molto orecchiabile e parla proprio del tema dell’identità di genere. A colpire anche i suoi look sgargianti e la performance saltellante su una pedana rotante.

Nemo suona vari strumenti (violino, pianoforte e batteria nel suo portfolio) ed è già una popstar. Nel 201 ha pubblicato il suo EP di debutto, Clownfisch. Premiato nel 2018 come miglior artista svizzero, miglior brano svizzero, miglior esibizione live e miglior artista solista maschile ai Swiss Music Awards, la fortuna di Nemo è stata un crescendo. Nel 2021 ha partecipato a Il cantante mascherato svizzero, arrivando quinto (per l’occasione indossando i panni di un Panda). Ora la grande opportunità di farsi apprezzare in tutto il mondo grazie alla vittoria all’Eurovision 2024.

“Non sono né uomo, né donna – ha dichiarato Nemo alle pagine del SontagsZeitung – trovare me stesso è stato un processo lungo e spesso difficile per me. Ma non c’è nulla di meglio della libertà che ho guadagnato rendendomi conto di essere non binario”.