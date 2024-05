La protesta contro la guerra nella Striscia di Gaza e gli appelli al boicottaggio di Israele arrivano anche a Malmö, dove ieri sera è andata in scena la finale dell’Eurovision Song Contest, vinta dalla Svizzera. Non sono passati inosservati i fischi nei confronti di Eden Golan, cantante israeliana in gara con la sua Hurricane. Era già successo durante la prima esibizione e da quando è arrivata in Svezia l’atmosfera intorno all’artista è piuttosto tesa. Tanto che la 20enne è stata costretta durante i suoi spostamenti a farsi scortare da un imponente sistema di sicurezza.

Durante la finale di ieri, la cantante è stata travolta da fischi e urla del palazzetto, solo in parte mitigati dagli applausi di chi la sosteneva. Eden Golan non si è fatta influenzare e ha portato a casa l’esibizione senza sbavature, ringraziando tutti e sorridendo. A qualche centinaio di metri andavano in scena la proteste di diversi manifestanti pro-Palestina. Tra di loro anche Greta Thunberg. Il brano dell’artista israeliana parla di una donna che sta cercando di superare l’uragano che ha lasciato dentro di sé un’amore finito. Non c’è dunque nessun riferimento politico, come impone il regolamento. La cantante è stata premiata dal televoto, arrivando così al quinto posto della classifica finale.