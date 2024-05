Eurovision 2024, quando canta Angelina Mango (Italia): orario, finale

Quando canta Angelina Mango (Italia) oggi, 11 maggio, nella finale dell’Eurovision Song Contest 2024, in programma alle 20,35 su Rai 1? In tutto stasera si esibiranno 25 cantanti (quello dell’Olanda è stato squalificato). La nostra rappresentante, con il brano La noia, si esibirà per 14esima, quindi orientativamente poco dopo le 22.

Streaming e tv

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2024 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 7 maggio, giovedì 9 maggio e sabato 11 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone o sul canale YouTube di Eurovision.

Come si vota

Abbiamo visto quando canta Angelina Mango (orario) nella finale, ma come si vota per i cantanti in gara all’Eurovision 2024? Uno dei momenti più attesi per il pubblico è il quello del televoto. Anche quest’anno sono tre le modalità di voto possibili:

Via SMS: inviando un SMS al numero 475.475.0 + il codice dell’artista da votare da 01 a 26 (con un costo di 0,50 euro ogni voto valido)

Via telefono: chiamando il numero 894.222 + il codice dell’artista che si vuole televotare da 01 a 26 (al costo di 0,51 euro per ogni voto valido)

Via App: anche dall’applicazione ufficiale di Eurovision per iOS e Android sarà possibile esprimere fino a 5 preferenze.

​I cittadini residenti in Italia possono partecipare alle votazioni per la prima semifinale di martedì 9 maggio e a quelle per la serata finale. Non potranno però dare la propria preferenza al concorrente italiano, Angelina Mango.