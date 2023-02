Uova di Pasqua e beneficenza, Selvaggia Lucarelli replica a Fedez: “Ti vedo un po’ confuso”

Uova di Pasqua e beneficenza, Selvaggia Lucarelli replica a Fedez

Selvaggia Lucarelli replica a Fedez dopo che quest’ultimo aveva accusato la giornalista di avere “un’ossessione” nei suoi confronti in seguito a un articolo sul modo di fare beneficenza del cantante attraverso delle uova di Pasqua con la sua immagine e una donazione a una fondazione che fa capo all’imprenditore Carlo De Benedetti.

Selvaggia Lucarelli, infatti, ha scritto un articolo su Il Fatto Quotidiano in cui sottolineava come, dietro la vendita delle uova di Pasqua con l’immagine di Fedez, si nascondesse un’operazione commerciale mascherata da beneficenza così come accaduto con il pandoro di Chiara Ferragni.

“Si tratta di un’operazione commerciale con una spruzzata di beneficenza: Fedez guadagna dalla vendita della licenza, Walcor più vende uova e più guadagna. La beneficenza è una cifra fissa versata da Walcor di cui non conosciamo neppure l’entità” ha scritto la giornalista.

Un’accusa alla quale, poco dopo, ha replicato Fedez in una serie di video postati tra le stories del suo profilo Instagram.

“Cara Selvaggia Lucarelli la tua ossessione nei miei confronti ti ha fatto fare un grande passo falso. Hai scritto un articolo dove asserisci che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro tra l’altro, quando io faccio beneficenza per un’associazione che si chiama Tog per dei bambini che hanno malattie e problemi neurologici gravi” ha dichiarato Fedez nei filmati in cui si è mostrato insolitamente balbettante.

“Ti ringrazio perché mi dai l’opportunità per spiegare come faccio beneficenza tramite le uova di Pasqua e non riempio le tasche di De Benedetti come hai fatto tu fino all’altro giorno lavorando per il suo giornale” ha concluso il cantante.

Ora, dunque, è arrivata la contro-replica di Selvaggia Lucarelli, sempre attraverso i social. “Ho scritto un articolo molto preciso che parla di Tog, citi solo il titolo che non è mio per giunta” ha scritto la giornalista rispondendo a Fedez.

“Tramite l’uovo di Pasqua tu guadagni come guadagna Walcor. La beneficenza la fa Walcor tramite la tua fondazione, a meno che Walcor non mi abbia mentito” continua Selvaggia Lucarelli.

“Io per un anno ho ricevuto uno stipendio da Carlo De Benedetti, che ringrazio, non ho donato denaro né a lui né alla sua fondazione, ti vedo un po’ confuso”.

“Proporrei per il futuro – scrive la giornalista – di non abbinare la tua immagine e la parola ‘beneficenza’ a operazione commerciali spiegate per niente o male ai consumatori”.

“Esistono molti modi per fare beneficenza – incalza ancora la giornalista – questo è profondamente ambiguo e paraculo. La mia vera ossessione è la beneficenza usata per fini personali, tu sei l’ossessione di te stesso”.

In un’altra stories sul suo profilo Instagram, Selvaggia Lucarelli aggiunge: “Se devi dare spiegazioni a un’operazione già sbarcata nei supermercati dopo che è uscito un articolo e la giornalista ha dovuto fare delle domande all’azienda per capirci qualcosa, sei già nel torto”.

“La prima regola della beneficenza trasparente – conclude la giornalista – è che sia tutto chiaro prima che il consumatore investa nel progetto benefico”.

Sul comunicato stampa annunciato da Fedez, poi, Selvaggia Lucarelli afferma: “Il comunicato deve uscire prima della messa in vendita delle uova. Non si prepara in fretta e furia dopo che esce un articolo”.