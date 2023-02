Fedez, è scontro con Selvaggia Lucarelli su uova di Pasqua e beneficenza: “Hai un’ossessione” | VIDEO

Nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Fedez. Nella giornata di oggi, 24 febbraio 2023, il rapper è tornato su Instagram per rispondere ad un articolo scritto dalla giornalista per il Fatto quotidiano sul modo di fare beneficenza di Fedez attraverso delle uova di Pasqua con la sua immagine e una donazione a una fondazione che fa capo all’imprenditore Carlo De Benedetti. “Cara Selvaggia la tua ossessione nei miei confronti ti ha fatto fare un grande passo falso”, ha tuonato il rapper con una leggera balbuzie che ha allarmato i fan.

Ma facciamo un passo alla volta. Cosa è successo tra Fedez e Selvaggia Lucarelli? La giornalista nell’articolo ha parlato di un’operazione commerciale, sottolineando come in passato Chiara Ferragni abbia fatto lo stesso, con pandori di Natale e con uova di Pasqua: “Si tratta di un’operazione commerciale con una spruzzata di beneficenza: Fedez guadagna dalla vendita della licenza, Walcor più vende uova e più guadagna. La beneficenza è una cifra fissa versata da Walcor di cui non conosciamo neppure l’entità”.

Oggi quindi la risposta di Fedez: “Cara Selvaggia Lucarelli la tua ossessione nei miei confronti ti ha fatto fare un grande passo falso. Hai scritto un articolo dove asserisci che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro tra l’altro, quando io faccio beneficenza per un’associazione che si chiama Tog per dei bambini che hanno malattie e problemi neurologici gravi. Ti ringrazio perché mi dai l’opportunità per spiegare come faccio beneficenza tramite le uova di Pasqua e non riempio le tasche di De Benedetti come hai fatto tu fino all’altro giorno lavorando per il suo giornale”.