Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: “Altro che beneficenza, il suo pandoro è solo marketing”

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni per il suo pandoro

Altro che beneficenza, il pandoro di Chiara Ferragni sarebbe solo un’operazione di marketing: è quanto sostiene Selvaggia Lucarelli in un’inchiesta, che ha riepilogato in diverse stories sul suo profilo Instagram.

L’influencer, infatti, in occasione del Natale ha lanciato la sua linea di pandori, specificando che i proventi delle vendite sarebbero andati in beneficenza all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Secondo Selvaggia Lucarelli, che ha realizzato un’inchiesta su Domani, le cose non sarebbero esattamente così come raccontate da Chiara Ferragni.

“Questa è la triste storia di un’operazione commerciale mescolata confusamente ad un’iniziativa di beneficenza, una di quelle storie che sarebbero passate solo per un’azione buona, pensata da gente buona e sostenuta da utenti ancora più buoni. Quando invece è molto altro” ha scritto la giornalista sui social.

“Chiara Ferragni è pagata da Balocco per l’operazione commerciale che consiste nel brandizzare il pandoro e vendere pandori – spiega Selvaggia Lucarelli – Ma soprattutto la donazione all’ospedale non è in proporzione al numero dei pandori venduti”.

“Balocco farà una sua donazione all’ospedale slegata dalla quantità di pandori brandizzati Ferragni. Quindi nella sostanza non si capisce il senso di questa notizia e di questa operazione. A meno che non si parli di ritorno di immagine e di vantaggio economico per entrambi, Ferragni e Balocco”.

La reporter spiega anche di aver contattato l’ufficio stampa di Balocco: “Parlo con l’ufficio stampa di Balocco e mi dice che ha avuto molti veti dall’ufficio stampa della Ferragni. La dottoressa Fagioli dell’ospedale a cui va la donazione dice di sapere anche lei che la donazione sarà in base al ricavato delle vendite del pandoro. Le spiego che non è così. Poi innervosita mi attacca il telefono in faccia”.

Selvaggia Lucarelli, inoltre, ha mostrato una serie di post in cui Chiara Ferragni mostrava il pandoro aggiungendo sempre l’hashtag #adv (pubblicità ndr).

Secondo la giornalista, dunque, Chiara Ferragni sosterrebbe una causa per la quale non versa direttamente dei soldi, visto che la donazione arriverebbe direttamente da Balocco, e al tempo stesso sarebbe stata pagata dall’azienda per mettere il suo brand sul prodotto. L’influencer, al momento, non ha risposto alle accuse mosse da Selvaggia Lucarelli.