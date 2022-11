Chiara Ferragni lancia il suo pandoro brandizzato: quanto costa e dove trovarlo

Dopo le uova di pasqua, Chiara Ferragni lancia anche il pandoro con la sua griffe: si chiamerà Pink Christmas, in collaborazione con Balocco. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma i primi video del prodotto hanno già iniziato a circolare in rete. A rendere noto il progetto è stata un’utente su TikTok che ha mostrato la confezione e si è soffermata su un dettaglio: lo zucchero a velo rosa. Il video ha ricevuto in breve centinaia di commenti e migliaia di like. Il sito Gossipetv anticipa che il prezzo oscillerà tra i 9 e i 10 euro e che il prodotto sarà in vendita nei supermercati Tigros e Decò. Sul sito ufficiale di Balocco è stata caricata una pagina dedicata al pandoro #PinkChristmas dell’influencer.

Per il momento, però, cliccandoci si viene rimandati a una pagina di errore. Il ricavato andrà in beneficenza: i soldi saranno devoluti all’Ospedale Regina Margherita di Torino, che li utilizzerà per l’acquisto di nuovi macchinari che aiuteranno i medici a curare i bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. L’iniziativa, come spesso accade quando c’è di mezzo Chiara Ferragni, ha scatenato i social. “È la prima cosa della Ferragni che voglio, amo il pandoro e amo il rosa quindi lo prenderò” scrive qualcuno su TikTok, “Sicuramente lo comprerò visto che il ricavato va a un ospedale. Ho preso anche a Pasqua l’uovo di Chiara Ferragni” scrive qualcun altro. All’interno della confezione si trovano una bustina di zucchero a velo rosa e uno stencil con la forma del logo di Chiara Ferragni, il celebre occhio. Posizionandolo sulla sommità del pandoro e facendovi cadere sopra la polverina sarà possibile decorare il dolce, rendendolo brandizzato.