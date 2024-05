Eurovision 2024, vincitore: chi ha vinto il Song Contest

EUROVISION 2024 VINCITORE – Chi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2024, al termine della finale dell’11 maggio trasmessa su Rai 1? A trionfare è stato In aggiornamento

Cantanti

Ma quali sono i cantanti in gara all’Eurovision Song Contest 2024? Eccoli in ordine di apparizione stasera per la finale:

In aggiornamento

Streaming e tv

Abbiamo visto il vincitore della finale dell’Eurovision Song Contest 2024, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 1 stasera, sabato 11 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 20,35. Al commento Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.