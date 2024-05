Eurovision 2024, l’abito di Angelina Mango per la finale: stilista, look, vestito

Qual è l’abito che indosserà Angelina Mango nella finale dell’Eurovision Song Contest 2024 in programma stasera, sabato 11 maggio? Angelina è vestita da Etro. La casa di moda, guidata dall’estro creativo di Marco De Vincenzo, stilista messinese, ha già curato, il passato, il look anche dei Maneskin, proprio nell’anno della loro vittoria nella competizione musicale internazionale.

Streaming e tv

Abbiamo visto l’abito di Angelina Mango per la finale dell’Eurovision Song Contest 2024, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 1 stasera, sabato 11 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 20,35. Al commento Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.