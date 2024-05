Su Rai1 la finale dell’Eurovision Song Contest ha conquistato 5.341.000 spettatori pari al 36% di share. Su Canale5 I cassamortari in prima visione ha raccolto davanti al video 1.500.000 spettatori con uno share del 9%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 713.000 spettatori (3.9%) e F.B.I. International di 594.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Shrek ha radunato 741.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rai3 il ritorno di Sapiens – Un Solo Pianeta coinvolge 611.000 spettatori e il 3.9%. Su Rete4 Il piccolo lord totalizza un a.m. di 1.030.000 spettatori (6.2%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 760.000 spettatori con il 4.5%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 274.000 spettatori (1.6%).