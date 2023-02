Le condizioni di Fedez preoccupano i fan che attaccano Chiara Ferragni: “Lui sta male e tu fai finta di niente”

Le condizioni di Fedez preoccupano i fan che attaccano Chiara Ferragni

Crisi o messinscena, i follower dei Ferragnez ora stanno perdendo la pazienza: dopo i video postati sui social da Fedez in cui il rapper è apparso molto stanco e soprattutto balbuziente, i fan della coppia si sono scagliati contro la moglie Chiara Ferragni, colpevole, a detta degli utenti social, di non aver detto nulla sui social riguardo al momento di difficoltà che sta vivendo il marito.

“Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo, ci metto un po’ di tempo per formulare una frase” ha dichiarato Fedez in un filmato pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram in cui ha replicato a Selvaggia Lucarelli dopo un articolo della giornalista sul modo di fare beneficenza del cantante attraverso delle uova di Pasqua con la sua immagine e una donazione a una fondazione che fa capo all’imprenditore Carlo De Benedetti.

Un video che ha scioccato e al tempo stesso allarmato i fan di Fedez, che sui social hanno espresso tutta la loro preoccupazione per le condizioni di salute del rapper.

Molti utenti, però, hanno iniziato a mostrare il loro disappunto nei confronti di Chiara Ferragni, in questi giorni impegnata nella Fashion Week di Milano, la quale, sui suoi social, continua a postare foto e video dei figli, delle sorelle e dei genitori, dei suoi impegni professionali, ma mai del marito.

“Non sto capendo il silenzio di Chiara Ferragni sulla questione Fedez – ha scritto una follower su Twitter – Amo la coppia per come si é sempre sostenuta l’un l‘altro, e il fatto che non stia dicendo una parola per sostenere Fede in questo momento mi sembra pessimo”.

E ancora: “Chiara Ferragni dovrebbe stargli vicino ora più che mai” scrive qualcun altro. “Il marito è devastato psicologicamente e lei parla di frittelle – scrive un utente in riferimento a una foto pubblicata dalla Ferragni con la figlia Vittoria – Ormai ha completamente perso ogni contatto con la realtà, è tutto un business”.

“Chiara Ferragni beata a fare sfilate mentre Fedez sta da solo in mezzo a una crisi di nervi. Non ho parole” è il commento di un’altra follower.

“O anche questo rientra nella grande finzione narrativa dei Ferragnez, oppure se è tutto vero fa abbastanza ridere la mogliettina che frequenta i posti più esclusivi dello show-biz mentre il marito sta malissimo” scrive un altro utente.