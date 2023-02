Fedez e Chiara Ferragni in crisi: hanno chiesto lo stop delle riprese dei Ferragnez

Arrivano ulteriori conferme sulla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez: i due, infatti, avrebbero chiesto lo stop di una settimana delle riprese della seconda stagione dei The Ferragnez.

Lo scrive Guia Soncini su Linkiesta: “Entrambi hanno chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle riprese. La seconda stagione della serie The Ferragnez non può non contenere la crisi di stato di cui tutti parlano, i prodotti Prime hanno lavorazioni lunghe (vanno sottotitolati per tutto il mondo, e resi legalmente inattaccabili per i diversi luoghi) e – visto che a loro ora non va di filmare e di tirarsi i piatti a favor di camera – la piattaforma ha quindi spostato l’uscita: prevista per maggio, ora sarebbe a settembre”.

Lo stop alle riprese della seconda stagione della serie, dunque, sarebbe una ulteriore conferma del periodo di difficoltà che i due stanno attraversando dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023.

C’è chi è arrivato addirittura a sostenere, dopo la diffusione delle fotografie che immortalano la coppia nel centro di Milano, che i due si siano già recati dall’avvocato per la separazione, ma non vi sono conferme.