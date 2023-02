I Ferragnez fotografati a Milano, la clamorosa indiscrezione: “Allo studio legale per la separazione”

Chiara Ferragni e Fedez, l’indiscrezione: “Dall’avvocato per la separazione”

Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero recati dall’avvocato per la separazione: è quanto sostiene una follower che sostiene di averli visti fuori da uno studio legale di Milano.

Il riferimento è alle fotografie, scattate nel pomeriggio di martedì 14 febbraio 2023 e pubblicate in esclusiva Whoopsee, giorno di San Valentino, in cui i due sono stati immortalati fuori da un edificio nel centro di Milano in cui vi sarebbe per l’appunto la sede di uno studio legale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WHOOPSEE (@whoopsee.it)

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è l’esperta di gossip Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram ha riportato quanto riferito da una follower, che afferma di aver assistito alla scena.

“Chiara Ferragni e Fedez per le carte della separazione, ufficiale. Studio legale” ha scritto la follower allegando le ormai famigerate foto della coppia.

“Non ci posso credere” ha commentato l’esperta di gossip che poi ha detto la sua sulla vicenda: “Impossibile non parlare in questi giorni dei Ferragnez perché occupandoci di gossip ci fate tantissime domande”.

“Ma non sappiamo assolutamente nulla – ha precisato Deianira Marzano – Detto ciò escluso categoricamente questa voce della separazione, sono talmente innamorati, belli e uniti che escludo anche l’hype perché non ne hanno assolutamente necessità”.

“Forse ci può essere stata qualche scaramazza per il bacio perché Chiara sul lavoro è una stakanovista, ma sono certa che tutto sia rientrato o rientrerà nel presto” ha concluso l’esperta di gossip.

Intanto, mentre il silenzio social dei due continua, i follower della coppia si dividono tra chi pensa che la crisi in realtà sia solo una mossa di marketing in vista dell’uscita della seconda stagione dei Ferragnez e chi, invece, si dice convinto che effettivamente i due stiano attraversando un periodo di difficoltà.