Chiara Ferragni e Fedez fotografati insieme a Milano, ma i fan ora sono inferociti: “Ci state prendendo in giro”

Chiara Ferragni e Fedez fotografati insieme a Milano: crisi superata?

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, se mai ce ne fosse stata una, sembrerebbe superata: lo dimostrano le fotografie pubblicate in esclusiva Whoopsee che mostrano la coppia insieme per le vie di Milano nel tardo pomeriggio di martedì 14 febbraio 2023, giorno di San Valentino.

Negli scatti pubblicati sul profilo Instagram di Whoopsee si vedono i due, insieme, fuori da un portone di una abitazione situata nel centro della città.

“Ecco Chiara Ferragni e Fedez insieme, nel pieno centro di Milano – si legge nella descrizione delle immagini – ‘Tutto nella norma’ dovremmo dire, se non fosse che il Festival di Sanremo si è concluso pochi giorni fa ma i riflettori sulla coppia non si sono decisamente mai spenti”.

“Tutto il web parla di loro e questo clamore continua ad aumentare anche a causa dell’assenza dai social di Fedez. Whoopsee però è in grado di mostrarvi in esclusiva queste immagini dei Ferragnez, scattate ieri martedì 14 febbraio, nel tardo pomeriggio, poco prima che i due entrassero in un portone, in una delle vie del centro città meneghino”.

A confermare che la crisi sarebbe rientrata è stato anche Alessandro Rosica, esperto di gossip noto come L’investigatore social, che su Twitter ha scritto: “Possibile crisi rientrata tra Fedez e Chiara. Tutto ok”.

Le espressioni di entrambi non sono proprio il ritratto della felicità, come notato da alcuni, ma quello che ha fatto indispettire di più alcuni follower è il fatto che né Fedez né Chiara Ferragni in questi ultimi giorni, e soprattutto ieri, giorno della festa degli innamorati, abbiano condiviso foto o video sui loro social che li ritraggano insieme come fanno quasi quotidianamente.

Se molti fan della coppia hanno tirato un sospiro di sollievo per la ritrovata serenità, infatti, sono diversi i follower che iniziano a chiedersi se il silenzio social di entrambi non sia altro che una mossa di marketing per aumentare l’attenzione sulla coppia, magari anche in vista dell’uscita della seconda stagione dei Ferragnez.