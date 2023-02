Il silenzio dei Ferragnez continua anche a San Valentino, la preoccupazione dei fan e quel terribile sospetto

Il silenzio dei Ferragnez continua anche a San Valentino: il sospetto dei fan

Che cosa succede in casa Ferragnez? È quello che si stanno chiedendo da giorni i fan della coppia, preoccupati dal silenzio social dei due anche nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati.

Fedez, sparito dai social dopo il bacio con Rosa Chemical al Festival di Sanremo e riapparso dopo più di un giorno con un post dedicato ad alcuni colleghi e amici protagonisti della kermesse e una dedica enigmatica alla moglie, è di nuovo scomparso dai radar social, mentre Chiara Ferragni continua a postare foto dei figli o del suo nuovo taglio di capelli come se suo marito non esistesse.

Tutto molto strano per una coppia abituata a condividere la propria social h24 sui social, motivo per cui i fan dei Ferragnez ora sono seriamente preoccupati per la loro relazione.

In molti, infatti, si sono convinti, alla luce anche della reazione di Chiara Ferragni alla performance del marito con Rosa Chemical e anche dopo le dichiarazioni del “testimone oculare” del presunto diverbio, che tra i due sia in atto una pesante crisi.

Ma sono anche diversi i follower che iniziano ad avere un dubbio: ovvero che possa trattarsi di una mossa di marketing in vista dell’uscita della nuova stagione dei Ferragnez. Molti, infatti, hanno ricordato che diverso tempo fa Chiara Ferragni e Fedez avevano dichiarato che avrebbero fatto un annuncio dopo Sanremo.

All’epoca si era addirittura speculato sull’arrivo di un terzo figlio, mentre molti si erano convinti che l’annuncio riguardasse l’uscita della seconda stagione dei Ferragnez, la serie in onda su Prime Video che racconta la vita privata della coppia.

E l’uscita imminente della seconda stagione della serie, si parla di marzo anche se manca l’annuncio ufficiale, ha fatto ipotizzare a diversi follower che la lite o presunta tale a Sanremo sia proprio una mossa pubblicitaria per il lancio dei Ferragnez, che magari potrebbe anche raccontare i retroscena di ciò che è accaduto nel backstage dell’Ariston.