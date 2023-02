Fedez e Rosa Chemical si erano già baciati prima del siparietto a Sanemo: la foto

È il giorno di San Valentino e una delle coppie più affiatate e social d’Italia non ha ancora pubblicato una foto o un pensiero sulla propria relazione: Fedez e Chiara Ferragni diventano sempre più un mistero dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston durante la finale del Festival di Sanremo.

Oltre ad aver generato indignazione in diversi esponenti politici della maggioranza, che sono arrivati a chiedere la rimozione dei vertici Rai per la vicenda, l’imprenditrice e influencer è stata sorpresa nel backstage mentre se la prendeva con il cantante. In diretta aveva commentato con filosofia parlando con Amadeus: “Avrò anche io un bonus limone”.

Ma da giorni Fedez sembra sparito dai social, alimentando i sospetti su una lite vera e propria nella coppia. Intanto emergono nuovi dettagli sul fatidico “bacio”: oltre a quanto già noto, cioè che i due ne avrebbero già parlato durante la puntata del podcast Muschio Selvaggio del pomeriggio della finale, l’influencer Deianira Marzano ha rivelato che i due si sarebbero già baciati in passato, secondo una foto da lei stessa pubblicata.