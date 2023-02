Lite Fedez-Ferragni, il retroscena: lui ha provato a parlarle ma un bodyguard l’ha fermato

L’affaire Fedez-Chiara Ferragni continua ad appassionare l’Italia: cosa è successo davvero dietro le quinte? Dopo il bacio incriminato tra Fedez e Rosa Chemical, Federico Taddia, uno degli autori del Festival, racconta che Fedez gli ha fatto “una una tenerezza infinita”. Sembrava un bimbo che ha rotto un vaso giocando a pallone in salotto: “Non è colpa mia, è lui che mi ha limonato”, ripeteva. E lei, la mamma sfinita, lo rimproverava: “Ne hai combinata un’altra”.

Ma che è successo dopo? Secondo il Messaggero, sembra infatti che Fedez l’abbia raggiunta in camerino. Davanti alla porta c’era la guardia del corpo che lo avrebbe fermato: “Ha detto che non puoi entrare”. Il resto è storia social.

Lei ha ringraziato tutti – Amadeus, Morandi, sorelle, genitori, parrucchiere, l’uomo che l’ha aiutata a parlare in pubblico – tutti, tranne il marito. E’ tornata nel suo attico a City Life dai suoi bambini, ha festeggiato il ritorno con la sua crew, ribadendo – dati alla mano – che è stata lei la regina di questo Festival. Di lui non c’è traccia. Se faranno pace non lo sappiamo.

Nel frattempo, su Twitter, in queste ore, sta girando un post che annuncia una manifestazione di solidarietà per la coppia: “Appello a tutti: vista la crisi della famiglia Ferragnez, in sostegno di Fedez e Chiara faremo una manifestazione per dargli la nostra vicinanza. Ci troviamo a Milano sabato 18 febbraio oer 16 a piazza Duomo. Ci sarà lo striscione con scritto “ChiaraxdonaFede””. Da capire se è verità o finzione.