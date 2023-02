Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi? I fan notano un dettaglio: “Non era mai successo”

Fedez e Chiara Ferragni in crisi: lui non mette like ai post della moglie

La presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni continua a far discutere i social: se per alcuni il momento di difficoltà che starebbe attraversando la coppia dopo il Festival di Sanremo 2023 altro non sarebbe che una mossa pubblicitaria per il lancio della seconda stagione dei Ferragnez, per altri la crisi sarebbe più che reale.

E a dimostrarlo, secondo chi sostiene questa tesi, sarebbe non solo il silenzio social di Fedez, che dopo il Festival ha pubblicato un solo post, ma anche la mancanza di like da parte di quest’ultimo ai post pubblicati dalla moglie, nei quali peraltro lei non menziona mai il marito.

Nel frattempo, i due sono stati fotografati insieme nel centro di Milano nel pomeriggio di martedì 14 febbraio: molti follower hanno provato a “indagare” per capire dove si trovassero Chiara Ferragni e Fedez al momento degli scatti.

La coppia, infatti, è stata immortalata fuori da un portone: un dettaglio che ha acceso la fantasia dei fan. Molti, infatti, hanno ipotizzato che i Ferragnez fossero in procinto di recarsi da un’analista di coppia, mentre altri ipotizzano addirittura che nel palazzo vi fosse la sede di un noto studio legale.