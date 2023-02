I Maneskin ballano alla sfilata, Chiara Ferragni sembra infastidita: “Guardate la sua faccia” | VIDEO

I Maneskin ballano alla sfilata, Chiara Ferragni sembra infastidita | VIDEO

È diventato virale sui social un video che mostra Chiara Ferragni e i Maneskin assistere a una sfilata della Milano Fashion Week con atteggiamenti ed espressioni diametralmente opposti.

Nel filmato, infatti, si vedono i componenti della band, in particolare Victoria De Angelis e Thomas Raggi, ballare e scatenarsi sulle note che accompagnano lo show, mentre l’influencer appare serie e, secondo molti follower, anche piuttosto infastidita dal comportamento dei musicisti.

Chiara Ferragni non sembra condividere lo stesso entusiasmo dei Maneskin con le sue espressioni che hanno subito dato origine a numerosi meme.

“Li odia” ha commentato qualcuno su Twitter. E ancora: “Leggermente infastidita, le giravano gli occhi” è stato il pensiero di un altro follower. “Si sente in imbarazzo per loro” è stato il pensiero di un altro fan.

Chiara Ferragni, in realtà, così come il marito Fedez si è sempre detta una grande fan dei Maneskin: in occasione dell’Eurovision Song Contest del 2021, poi vinto proprio dalla band romana, l’imprenditrice digitale lanciò un appello ai suoi follower affinché votassero proprio i trionfatori della precedente edizione del Festival di Sanremo.