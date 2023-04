Fedez, la vacanza a Dubai scatena il caos: “Ricordi cosa avevi detto?”

Fedez è finito ancora una volta nell’occhio del ciclone. Il motivo? La destinazione scelta per le vacanze di Pasqua. I Ferragnez, nelle ultime ore, sono volati a Dubai e ai fan non è sfuggito un dettaglio. In particolare agli ascoltatori di Muschio Selvaggio. Tra i commenti sotto al post condiviso da Fedez, in molti hanno sottolineato che recentemente il rapper aveva definito Dubai la “Disneyland degli orrori”. Parole che il rapper aveva pronunciato nel corso di una puntata del suo podcast sostenendo di non voler più tornare negli Emirati.

Un’incoerenza che ha fatto storcere il naso a qualche follower: “Nella puntata di Muschio Selvaggio con BarbascuraX avevi detto che a Dubai non ci saresti mai più andato perché era una ‘Disneyland degli orrori’ o qualcosa del genere! A noi fan/follower non ci devi nessuna spiegazione, per carità, però sei davvero troppo troppo incoerente”, ha scritto una fan.

Altri – secondo Leggo – hanno invece “giustificato” la sua scelta perché, a loro avviso, la vacanza potrebbe essere stata pagata dall’hotel in cui i Ferragnez stanno soggiornando: “È a Dubai a scrocco, i soldi prima di tutto”, ha scritto un utente. Affermazione che non ha – al momento – alcun riscontro.