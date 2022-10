Firenze, due influencer seminude si fotografano davanti alla Venere di Botticelli agli Uffizi: è polemica

Durante la mattinata di ieri, due modelle, in abiti succinti, si sono fatte ritrarre in foto davanti alla Venere di Botticelli e poi hanno pubblicato le immagini sui profili Instagram. Lo ha denunciato il capogruppo Fdi a Firenze, Alessandro Draghi, che ha afferma in una nota: “La Venere del Botticelli non può essere usata da costoro per uno spot indecente e mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle due sexy influencer”.

Le due ragazze, Alex Mucci e Eva Menta, sono influencer da milioni di follower. La prima, come riporta la Nazione, è un’ingegnera aerospaziale e nel suo profilo Instagram conta circa 6 milioni di seguaci, la seconda ne ha 3,8 milioni. Entrambe sono infatti attive su più fronti, dal punto di vista dei social media: non solo Instagram ma anche TikTok ed Onlyfans, ovvero la piattaforma che permette di condividere scatti privi di censure a pagamento. Quattrocentomila i like collezionati dai post condivisi agli Uffizi, mentre si fa spazio la polemica sui due scatti ritenuti inopportuni.

Le Gallerie degli Uffizi hanno replicato al capogruppo Fdi con una nota in cui si sottolinea come le immagini delle due influencer siano state “subito segnalate, e il museo si è immediatamente attivato a richiedere la rimozione delle immagini non autorizzate ad Instagram”. Poi si legge che “le due persone sono entrate al museo con le giacche chiuse, e si sono guardate bene, poi aprendole, di rimanere fuori la visuale dei custodi: altrimenti sarebbero state accompagnate fuori dal museo, come è avvenuto negli altri analoghi casi (rari) avvenuti negli ultimi anni”.