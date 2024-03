“Muschio Selvaggio passa nelle mani di Luis”. Anzi, no. Prima l’annuncio di Fedez in una storia su Instagram dopo l’ultima puntata del podcast: “Io e Marra ci leviamo dai c……”. Quindi la smentita sempre sui social: “Devo fare un errata corrige su Muschio che l’avvocato di Luis ci ha già chiamato tutto agitato”.

“Devo auto-smentirmi. Muschio Selvaggio non è di Luis”, ha detto Fedez in un’altra storia su Instagram. “Aspettiamo che la magistratura si pronunci. Vediamo cosa dirà la legge”.

Resta quindi il giallo sull’indiscrezione fatta circolare la settimana scorsa da Selvaggia Lucarelli sul ritorno di Luis Sal a Muschio Selvaggio. Sembra comunque, visto il proseguire della diatriba legale, che Fedez e Luis Sal non abbiano trovato un accordo economico per il passaggio del podcast a Federico Lucia.

L’anno scorso i due avevano deciso di chiudere temporaneamente Muschio Selvaggio dopo alcune questioni legali. In seguito, Fedez e Mr. Marra avevano ripreso il podcast, sul cui destino restano ora molti dubbi. Al di là di come andrà a finire, non è chiaro nemmeno se la collaborazione tra Federico Lucia e Davide Marra continuerà su altri progetti o con altri titoli.