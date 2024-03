“Luis Sal torna a Muschio Selvaggio”: la clamorosa indiscrezione sull’ex socio di Fedez

La clamorosa indiscrezione su Luis Sal e Muschio Selvaggio

Luis Sal sarebbe pronto a tornare alla guida di un podcast, ma non di un podcast qualsiasi ma addirittura di Muschio Selvaggio.

È la clamorosa indiscrezione lanciata sui social da Selvaggia Lucarelli che sul suo profilo X scrive: “Luis Sal, da quel che mi risulta, a breve torna con un podcast. E quel podcast potrebbe anche essere proprio Muschio selvaggio“.

Luis Sal, da quel che mi risulta, a breve torna con un podcast.

E quel podcast potrebbe anche essere proprio “Muschio selvaggio”. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 18, 2024

Se così fosse vorrebbe dire che lo youtuber non ha accettato l’offerta dell’ex socio Fedez che si era detto disponibile a comprare le quote del podcast a un prezzo superiore.

Pur trattandosi di una indiscrezione al momento, l’ipotesi non è comunque così campata per aria. Il podcast condotto da Fedez e Mr. Marra, infatti, chiuderà i battenti a breve così come annunciato di recente dal rapper.

“Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti. Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast” aveva dichiarato Fedez.